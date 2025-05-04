Российский повар получил 17 лет колонии за убийство командира на СВО

Старший повар мотострелкового батальона Максим Парилов, застреливший своего командира в зоне специальной военной операции (СВО), приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Об этом говорится в решении Апелляционного военного суда. Уточняется, что осужденный лишен звания.
«Апелляционный военный суд рассмотрел жалобу защиты Максима Парилова, приговоренного Южным окружным военным судом (ЮОВС) за преступление, <...>, к лишению свободы на 17 лет в исправительной колонии строгого режима», — передает «Коммерсант». Осужденный также лишен звания сержанта. Парилову, избежавшему пожизненного срока, теоретически могут разрешить вернуться в зону СВО. В случае получения госнаграды он может быть помилован, но служить придется штурмовиком на передовой, а не поваром.
Трагедия произошла в ночь на 19 марта 2024 года на боевых позициях. По данным издание, Парилов, мобилизованный в 2023 году, распивал спиртное и употреблял коноплю с товарищем в землянке. Решив пострелять из автомата Калашникова, закрепленного за собутыльником, он привлек внимание командира взвода обеспечения, прапорщика, назначенного на должность за неделю до инцидента. Прапорщик попытался пресечь нарушение, но Парилов 11 раз выстрелил в него, три пули попали в голову, остальные — в тело. После убийства повар сказал сослуживцам: «Я завалил прапора, пошли закапывать». Утром тело обнаружили, а Парилова задержали с признаками опьянения. Он признал вину.
Защита Парилова обжаловала приговор, утверждая, что дело основано на показаниях собутыльника и признании, полученном под давлением. Адвокат указывал на отсутствие отпечатков и следов пороха на руках осужденного, а также на его положительные характеристики, троих детей и статус ветерана боевых действий. Однако апелляционный суд подтвердил достоверность доказательств, отметив, что версия о давлении не подтвердилась. Убийство в состоянии опьянения с использованием боевого оружия признано отягчающим обстоятельством. Смягчающие факторы, включая отсутствие судимостей, были учтены судом.
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