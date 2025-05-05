Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка на выпускной в Перми

«Последний звонок» для выпускников школ Перми состоится 24 мая, а 28 июня, согласно рекомендации минпросвещения, пройдут выпускные вечера. Каждый год эти мероприятия для родителей учеников 9-х и 11-х классов оборачиваются серьезными тратами. Порой родителям приходится тратить десятки тысяч рублей, а то и больше. URA.RU подсчитала минимальную сумму денег, необходимую для сбора ребенка, который заканчивает школу.
Образ старшеклассника
Одежда — одна из самых базовых статей расходов на выпускном. Даже если ребенок не захочет идти вечеринку в ресторане и участвовать в других развлечениях, входящие в программу, то от приличного наряда на выдаче аттестата мало кто откажется. Несмотря на то, что некоторые школьники предпочитают прийти на выпускной в повседневной одежде, большинство все же выбирают качественный брючный костюм или вечернее платье. Иногда родители выбирают джинсы известных брендов или брюки, которые пригодятся и после выпускного. Стоимость может доходить до 15-20 тысяч рублей. Их сочетают с рубашками или футболками.
Мужской образ будет состоять из костюма, рубашки и пары туфель. Для девушки составляющих гораздо больше, но ввиду большего выбора гардероба, можно обойтись дешевле мужского. Платье и туфли для девушек — только часть расходов. Многие забывают закладывать в бюджет услуги стилиста-парикмахера, маникюр, макияж и аксессуары.
Образ для юноши
- Костюм — от 12 тысяч рублей, но если хочется купить что-то брендовое и более качественное, то один пиджак или смокинг может обойтись в 20 тысяч и больше. Аренда смокинга или костюма в Перми стоит от 4 тысяч рублей, но уже надо поторопиться, чтобы не остаться без выбора.
- Обувь (туфли, полуботинки или стильные кроссовки) — от 3 тысяч рублей. Но если выбрать более практичную и дорогую модель, она прослужит не один день.
- Рубашка — от 2 тысяч рублей.
- Услуги барбершопа – от 1 тысячи рублей.
- Лента выпускника – 300 рублей.
Итого: 18,3 тысяч рублей.
Образ для девушки
- Платье на выпускной можно купить на маркетплэйсах от 3 тысяч рублей, брендовое платье обойдется в разы дороже. Если говорить о минимальных затратах, то можно найти оптимальный вариант вечернего платья за 7-10 тысяч рублей.
- Туфли — от 5 тысяч рублей.
- Макияж, прическа/укладка, маникюр — от 6 тысяч рублей, но некоторые девушки справляются своими силами.
- Лента выпускницы – 300 рублей.
Итого: 18,3 тысячи рублей.
Фотограф и видеограф
Многие до сих пор предпочитают нанять профессионала, который сделает качественную съемку, предложит креативные локации с декорациями и фотозоной, а потом сделает фотоальбом. Многим родителям также хотелось бы, чтобы после мероприятия осталось качественное видео, которым можно было бы делиться в соцсетях, да и просто оставить себе на память.
Услуги фотографа делятся на весь класс. Из расчета 30 человек в классе можно обойтись по 500 рублей на каждого. Видеограф обойдется немного дешевле — 300 рублей. При этом за фотоальбом придется платить самостоятельно — порядка 2,5 — 3 тысяч рублей.
Итого: 3,3 тысячи рублей.
Банкет
Стоимость праздничного ужина зависит от места его проведения и может варьироваться от пары тысяч рублей до десятков тысяч. Следует учитывать уровень заведения, меню, доплаты за аренду помещения или базы отдыха. Средний чек в Перми выйдет около 4 тысяч рублей. Но кое-где придется примерно столько же отдать за перекрытие зала, чтобы кафе в этот вечер работало только для вашего класса.
При этом надо помнить про дополнительные услуги. Стоимость работы ведущего и диджея в расчете на каждого ученика составит около 2 тысяч рублей. Некоторые приглашают кавер-группу и других артистов, что тоже влечет дополнительные затраты.
Помимо общей суммы банкета на класс, в нее необходимо также включить меню для учителей, включая алкогольные напитки (плюсуем еще 3 тысячи рублей).
Итого: 9 тысяч рублей.
Подарки и букеты
Традиционно на выпускных дарят подарки и цветы для учителей. Тут суммы предсказать еще сложнее. В каких-то школах дарят подарки еще и первоклассникам. Попробуем определить среднюю стоимость цветов на одного ученика, исходя из того, что в школе пять классов по 30 учеников в каждом, и 30 учителей: букет директору (4 тысячи), букеты завучам (три штуки по 3 тысячи), букеты учителям (30 штук по 2 тысячи). Итоговая сумму — 73 тысячи рублей. В среднем получается по 500 рублей на ученика.
Но это без учета подарков, стоимость которых определяется родительским комитетом. Деньги на шторы теперь не сдают, но на оформление школы к выпускному тоже могут попросить скинуться.
Таким образом, в среднем собрать ребенка на выпускной в Перми будет стоить порядка 30 тысяч рублей (по нашим расчетам — 31,1 тысяча). Все зависит от возможностей школы, класса и каждого родителя. Можно вообще отказаться от участия в выпускном, тогда трат будет гораздо меньше, но впечатления от праздника сохранить гораздо важнее.
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