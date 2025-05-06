В районе Рощинского шоссе в Тюмени появятся детсад, поликлиника и торговый центр

В районе Рощинского шоссе в Тюмени к 2032 году построят жилые дома, детский сад, торговый центр и поликлинику. План по освоению территории опубликовала администрация города.
«Территория в районе улицы Рощинское шоссе. Проектом планировки предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки общей площадью квартир 510 847 квадратных метров, со встроенными коммерческими помещениями, планируется размещение детского сада на 350 мест», — говорится в документе.
Также в планах разместить здесь торговый центр площадью 10 000 квадратных метров и поликлинику. Освоение территории должно осуществиться до 2032 года.
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