В районе Рощинского шоссе в Тюмени появятся детсад, поликлиника и торговый центр

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Когда застройка начнется - не сообщается
Когда застройка начнется - не сообщается Фото:

В районе Рощинского шоссе в Тюмени к 2032 году построят жилые дома, детский сад, торговый центр и поликлинику. План по освоению территории опубликовала администрация города.

«Территория в районе улицы Рощинское шоссе. Проектом планировки предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки общей площадью квартир 510 847 квадратных метров, со встроенными коммерческими помещениями, планируется размещение детского сада на 350 мест», — говорится в документе.

Также в планах разместить здесь торговый центр площадью 10 000 квадратных метров и поликлинику. Освоение территории должно осуществиться до 2032 года.

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В районе Рощинского шоссе в Тюмени к 2032 году построят жилые дома, детский сад, торговый центр и поликлинику. План по освоению территории опубликовала администрация города. «Территория в районе улицы Рощинское шоссе. Проектом планировки предусмотрено размещение среднеэтажной жилой застройки общей площадью квартир 510 847 квадратных метров, со встроенными коммерческими помещениями, планируется размещение детского сада на 350 мест», — говорится в документе. Также в планах разместить здесь торговый центр площадью 10 000 квадратных метров и поликлинику. Освоение территории должно осуществиться до 2032 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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