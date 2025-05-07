В кинотеатрах Екатеринбурга стартует показ мультфильма с треком Клавы Коки

08 мая 2025 в 09:15 Размер текста - 17 +

По традиции кинопремьеры пройдут в четверг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прокат выходит мультфильм «Мальчик-дельфин 2», для которого певица Клава Кока записала саундтрек. Также в кинотеатрах Екатеринбурга покажут военные и спортивные драмы, фильм ужасов. Подборка всех кинопремьер 8 мая — в афише URA.RU. «Мальчик-дельфин 2» (6+) Главный герой стал уважаем среди жителей острова после подвига, и они ждут от него новых свершений. Тем временем мальчик-дельфин чувствует себя одиноким и грустит, что не знает своего происхождения. Внезапно в море появляются огромные киты и злобные крабы, герой вновь встает на защиту острова и морских жителей, а заодно раскрывает тайны прошлого. Роли озвучивали Никита Кологривый, Полина Авдеенко, Юлия Рудина и другие, саундтрек для мультфильма написала Клава. «Финал» (12+) История о российской мужской сборной по волейболу, которая готовится к решающему матчу на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. С одной стороны — команда, которая никогда не брала золото, с другой — сборная Бразилии с многочисленными победами. Но история примет неожиданный поворот. В главных ролях — Денис Шведов, Юлия Ильина, Ирина Пегова, Сергей Безруков. Фильм создан на основе реальных событий. «Группа крови» (12+) Еще одна история, созданная на реальных фактах. В 1943 году фашисты привозят советских детей-сирот в Вырицу, где находится «детский приют». На деле пленных здесь используют в качестве доноров крови для раненых немцев. Юные герои отказываются мириться с такой судьбой и решаются на побег. «Очи» (12+) Девочка находит детеныша очи — эти загадочные существа живут в лесах. Героиня хочет вернуть его к родителям, но на пути ей будут попадаться различные препятствия. В фильме сыграли Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард и другие. «Пять сыновей Марии» (16+) Военная драма о 1945 году. В деревню Маслянино после войны живыми возвращаются лишь пять сыновей Марии. Женщину тут же обвиняют в колдовстве. Фильм основан на реальных событиях. «Кукла. Реинкарнация» (18+) После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу Робин, которая похожа на погибшего мальчика. Однако у робота есть свои намерения, о которых его хозяин даже не догадывается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В прокат выходит мультфильм «Мальчик-дельфин 2», для которого певица Клава Кока записала саундтрек. Также в кинотеатрах Екатеринбурга покажут военные и спортивные драмы, фильм ужасов. Подборка всех кинопремьер 8 мая — в афише URA.RU. «Мальчик-дельфин 2» (6+) Главный герой стал уважаем среди жителей острова после подвига, и они ждут от него новых свершений. Тем временем мальчик-дельфин чувствует себя одиноким и грустит, что не знает своего происхождения. Внезапно в море появляются огромные киты и злобные крабы, герой вновь встает на защиту острова и морских жителей, а заодно раскрывает тайны прошлого. Роли озвучивали Никита Кологривый, Полина Авдеенко, Юлия Рудина и другие, саундтрек для мультфильма написала Клава. «Финал» (12+) История о российской мужской сборной по волейболу, которая готовится к решающему матчу на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. С одной стороны — команда, которая никогда не брала золото, с другой — сборная Бразилии с многочисленными победами. Но история примет неожиданный поворот. В главных ролях — Денис Шведов, Юлия Ильина, Ирина Пегова, Сергей Безруков. Фильм создан на основе реальных событий. «Группа крови» (12+) Еще одна история, созданная на реальных фактах. В 1943 году фашисты привозят советских детей-сирот в Вырицу, где находится «детский приют». На деле пленных здесь используют в качестве доноров крови для раненых немцев. Юные герои отказываются мириться с такой судьбой и решаются на побег. «Очи» (12+) Девочка находит детеныша очи — эти загадочные существа живут в лесах. Героиня хочет вернуть его к родителям, но на пути ей будут попадаться различные препятствия. В фильме сыграли Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард и другие. «Пять сыновей Марии» (16+) Военная драма о 1945 году. В деревню Маслянино после войны живыми возвращаются лишь пять сыновей Марии. Женщину тут же обвиняют в колдовстве. Фильм основан на реальных событиях. «Кукла. Реинкарнация» (18+) После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу Робин, которая похожа на погибшего мальчика. Однако у робота есть свои намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.