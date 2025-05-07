У тюменцев украли сутки отдыха на Пхукете

Вылет самолета авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень — о. Пхукет (Таиланд) задерживается на 16 часов. Информация об этом указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. Если учесть среднее время перелета, которое по этому направлению в среднем составляет около девяти часов, дорога в отпуск займет у тюменцев сутки.
«Тюмень — Пхукет. Номер рейса: WZ 3121. Время вылета по расписанию: 2:15, 08.05, расчетное время: 18:00, 08.05. Терминал: Б. Авиакомпания: Red Wings. Тип ВС: B-777», — указано на сайте тюменского аэропорта Рощино.
В пресс-службу авиакомпании Red Wings направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
7 мая пресс-служба «Аэрофлота» сообщила о том, что авиарейсы компании из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, на Мальдивы и Сейшельские острова, а также в обратном направлении, будут осуществляться в обход закрытого для полетов воздушного пространства Пакистана. Власти страны приняли такое решение для всех внутренних и международных рейсов после нанесения ударов со стороны Индии.
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