Песков посоветовал позвонить в Киев, чтобы узнать цели атаки на Москву

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Песков посоветовал позвонить в Киев, чтобы узнать, какую цель преследовал украинский режим
Песков посоветовал позвонить в Киев, чтобы узнать, какую цель преследовал украинский режим Фото:

Для выяснения целей атаки дронов на Москву и Московскую область следует обратиться с соответствующим вопросом к киевским властям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — сказал Песков. Таким образом пресс-секретарь Кремля прокомментировал вопрос о целях, которые украинские власти преследовали, организовав атаку беспилотников на столицу и Подмосковье.

ВС Украины 6 мая осуществили атаку с использованием дронов, нацелив ее на Московскую область и столицу России. Примечательно, что удар был нанесен не в ночное или утреннее время, а в светлое время суток. Данные события разворачиваются в преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в преддверии объявленного трехдневного перемирия.

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Для выяснения целей атаки дронов на Москву и Московскую область следует обратиться с соответствующим вопросом к киевским властям. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», — сказал Песков. Таким образом пресс-секретарь Кремля прокомментировал вопрос о целях, которые украинские власти преследовали, организовав атаку беспилотников на столицу и Подмосковье. ВС Украины 6 мая осуществили атаку с использованием дронов, нацелив ее на Московскую область и столицу России. Примечательно, что удар был нанесен не в ночное или утреннее время, а в светлое время суток. Данные события разворачиваются в преддверии масштабного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в преддверии объявленного трехдневного перемирия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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