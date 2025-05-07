В краевом минтербезе назвали причину хлопка в Перми

Хлопок в Прикамье мог произойти при прохождении самолетом звукового барьера
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлопок в Прикамье произошел в результате эксплуатации воздушного судна
Хлопок в Прикамье произошел в результате эксплуатации воздушного судна Фото:

Сегодня днем жителей Прикамья встревожил громкий хлопок, который был слышен в Перми и Краснокамске. Предположительно, он мог произойти при прохождении воздушным судном звукового барьера, — сообщили URA.RU в краевом министерстве территориальной безопасности.

«Следов взрыва, горения и иных последствий на месте не выявлено. От промышленных предприятий Пермского края информации о каких-либо инцидентах не поступало. Предположительно, хлопок мог произойти при прохождении воздушным судном звукового барьера», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2025 года были слышны хлопки со стороны Порохового завода в Перми. Как оказалось впоследствии, на территории завода произошел пожар. 

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Сегодня днем жителей Прикамья встревожил громкий хлопок, который был слышен в Перми и Краснокамске. Предположительно, он мог произойти при прохождении воздушным судном звукового барьера, — сообщили URA.RU в краевом министерстве территориальной безопасности. «Следов взрыва, горения и иных последствий на месте не выявлено. От промышленных предприятий Пермского края информации о каких-либо инцидентах не поступало. Предположительно, хлопок мог произойти при прохождении воздушным судном звукового барьера», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2025 года были слышны хлопки со стороны Порохового завода в Перми. Как оказалось впоследствии, на территории завода произошел пожар. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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