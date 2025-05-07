В краевом минтербезе назвали причину хлопка в Перми

Сегодня днем жителей Прикамья встревожил громкий хлопок, который был слышен в Перми и Краснокамске. Предположительно, он мог произойти при прохождении воздушным судном звукового барьера, — сообщили URA.RU в краевом министерстве территориальной безопасности.
«Следов взрыва, горения и иных последствий на месте не выявлено. От промышленных предприятий Пермского края информации о каких-либо инцидентах не поступало. Предположительно, хлопок мог произойти при прохождении воздушным судном звукового барьера», — сообщает ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте 2025 года были слышны хлопки со стороны Порохового завода в Перми. Как оказалось впоследствии, на территории завода произошел пожар.
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