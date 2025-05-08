Небензя: США проявляют интерес к долговременному решению конфликта на Украине

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Небензя подчеркнул препятствие Киева мирным инициативам РФ и США
Небензя подчеркнул препятствие Киева мирным инициативам РФ и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты выражают заинтересованность в поиске устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«В контексте украинского кризиса новая администрация США демонстрирует понимание сути конфликта, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании, — рассказал Небензя в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что в феврале этого года по инициативе США был подготовлен проект первой резолюции Совета Безопасности ООН по украинскому кризису под названием „Путь к миру“, предусматривающий установление долговременного мира и получивший поддержку России, Китая и США.

По словам дипломата, киевские власти и их европейские союзники препятствуют мирным инициативам. Небензя добавил, что резолюция — лишь начальный шаг и для достижения прочного мира потребуется системная работа.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о прошедших в Париже переговорах между Украиной, США и европейскими странами. По его словам, Вашингтон намерен поддерживать процесс поиска решения завершения конфликта, но рассчитывает на прогресс в ближайшее время.

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Соединенные Штаты выражают заинтересованность в поиске устойчивого урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. «В контексте украинского кризиса новая администрация США демонстрирует понимание сути конфликта, его коренных причин, декларирует заинтересованность в его долгосрочном и устойчивом урегулировании, — рассказал Небензя в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что в феврале этого года по инициативе США был подготовлен проект первой резолюции Совета Безопасности ООН по украинскому кризису под названием „Путь к миру“, предусматривающий установление долговременного мира и получивший поддержку России, Китая и США. По словам дипломата, киевские власти и их европейские союзники препятствуют мирным инициативам. Небензя добавил, что резолюция — лишь начальный шаг и для достижения прочного мира потребуется системная работа. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о прошедших в Париже переговорах между Украиной, США и европейскими странами. По его словам, Вашингтон намерен поддерживать процесс поиска решения завершения конфликта, но рассчитывает на прогресс в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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