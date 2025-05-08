В Тюмени хотят построить новый театр

Молодежный театр Тюмени получит современное здание
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В новом здании планируется разместить 300-400 посадочных мест
В новом здании планируется разместить 300-400 посадочных мест Фото:

В Тюмени рассматривают возможность строительства нового здания для молодежного театра «Ангажемент». В нем расположится многофункциональная сцена со зрительным залом на 300–400 мест, экспериментальными площадками и творческими мастерскими, сообщается на платформе «Мой город».

«Строительство современного здания для Молодежного театра „Ангажемент“ — важный шаг в развитии культурной инфраструктуры города», — сказано на сайте. По мнению инициаторов, это позволит расширить репертуар, внедрить инновационные форматы и привлечь новую аудиторию.

Театр «Ангажемент» может войти в состав крупного культурного комплекса. На его территории предлагается разместить художественные студии, школу искусств и пространство для молодежных театральных коллективов. Комплекс сможет принимать культурно-массовые мероприятия, выставки, конференции, мастер-классы, концерты и гастроли театров из других городов.

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В Тюмени рассматривают возможность строительства нового здания для молодежного театра «Ангажемент». В нем расположится многофункциональная сцена со зрительным залом на 300–400 мест, экспериментальными площадками и творческими мастерскими, сообщается на платформе «Мой город». «Строительство современного здания для Молодежного театра „Ангажемент“ — важный шаг в развитии культурной инфраструктуры города», — сказано на сайте. По мнению инициаторов, это позволит расширить репертуар, внедрить инновационные форматы и привлечь новую аудиторию. Театр «Ангажемент» может войти в состав крупного культурного комплекса. На его территории предлагается разместить художественные студии, школу искусств и пространство для молодежных театральных коллективов. Комплекс сможет принимать культурно-массовые мероприятия, выставки, конференции, мастер-классы, концерты и гастроли театров из других городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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