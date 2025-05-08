В Тюмени хотят построить новый театр

В Тюмени рассматривают возможность строительства нового здания для молодежного театра «Ангажемент». В нем расположится многофункциональная сцена со зрительным залом на 300–400 мест, экспериментальными площадками и творческими мастерскими, сообщается на платформе «Мой город».
«Строительство современного здания для Молодежного театра „Ангажемент“ — важный шаг в развитии культурной инфраструктуры города», — сказано на сайте. По мнению инициаторов, это позволит расширить репертуар, внедрить инновационные форматы и привлечь новую аудиторию.
Театр «Ангажемент» может войти в состав крупного культурного комплекса. На его территории предлагается разместить художественные студии, школу искусств и пространство для молодежных театральных коллективов. Комплекс сможет принимать культурно-массовые мероприятия, выставки, конференции, мастер-классы, концерты и гастроли театров из других городов.
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