В Тюмени ищут подрядчика для закупок стоимостью 1,8 миллиарда рублей

Федеральное дорожное агентство ищет в Тюмени подрядчика, который займется ремонтом нескольких участков трасс федерального значения. Уведомления о проведении торгов размещены на единой госплощадке.
«Размещены три закупки. Общая стоимость — 1,8 миллиарда рублей. Объект закупок — ремонтные работы на участках федеральных автомобильных дорог. Заявки принимаются до 20 мая», — говорится в сообщении.
По документам, приложенным к закупкам, подрядчику придется заняться ремонтом шести участков на трассах из Тюмени в сторону Ханты-Мансийска, Омска и Екатеринбурга. Общая протяженность участков составляет почти 100 километров. При этом ремонтировать придется только верхний слой дороги (слой износа).
Ранее стало известно, что один из крупнейших дорожных подрядчиков Тюмени потерял часть прибыли. По итогам 2024 года финансовые показатели «ТОДЭП» ухудшились.
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