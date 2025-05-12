В Тюменской области после Дня Победы резко выросло количество пьяных водителей

В период с 8 по 11 мая на дорогах Тюменской области были задержаны 45 нетрезвых водителей: 18 из них — сразу после Дня Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«Всего за период праздничных выходных с 8 по 11 мая сотрудниками ДПС были выявлены 45 нетрезвых водителей. Причем, самое большое количество, 18 человек, после Дня Победы — 10 мая», — пояснили там агентству.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители создают telegram-каналы, чтобы предупреждать друг друга о постах ДПС. По данным источников URA.RU, этой информацией нередко пользуются лишенные прав и пьяные автолюбители. Для того чтобы отслеживать таких, в сообщества также активно вступают и сотрудники ГАИ.
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