В Тюменской области после Дня Победы резко выросло количество пьяных водителей

После Дня Победы на дорогах Тюменской области были пойманы 18 пьяных водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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10 мая на дорогах Тюменской области были пойманы 18 пьяных автолюбителей
10 мая на дорогах Тюменской области были пойманы 18 пьяных автолюбителей Фото:

В период с 8 по 11 мая на дорогах Тюменской области были задержаны 45 нетрезвых водителей: 18 из них — сразу после Дня Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Всего за период праздничных выходных с 8 по 11 мая сотрудниками ДПС были выявлены 45 нетрезвых водителей. Причем, самое большое количество, 18 человек, после Дня Победы — 10 мая», — пояснили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители создают telegram-каналы, чтобы предупреждать друг друга о постах ДПС. По данным источников URA.RU, этой информацией нередко пользуются лишенные прав и пьяные автолюбители. Для того чтобы отслеживать таких, в сообщества также активно вступают и сотрудники ГАИ.

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В период с 8 по 11 мая на дорогах Тюменской области были задержаны 45 нетрезвых водителей: 18 из них — сразу после Дня Победы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Всего за период праздничных выходных с 8 по 11 мая сотрудниками ДПС были выявлены 45 нетрезвых водителей. Причем, самое большое количество, 18 человек, после Дня Победы — 10 мая», — пояснили там агентству. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители создают telegram-каналы, чтобы предупреждать друг друга о постах ДПС. По данным источников URA.RU, этой информацией нередко пользуются лишенные прав и пьяные автолюбители. Для того чтобы отслеживать таких, в сообщества также активно вступают и сотрудники ГАИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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