12 мая 2025

В Тюмени закрывается известное кафе грузинской кухни

В Тюмени закрывается кафе грузинской кухни «В гостях у шефа»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соучредитель планирует самостоятельно открыть доставку грузинской кухни
Соучредитель планирует самостоятельно открыть доставку грузинской кухни Фото:

В Тюмени закрывается кафе грузинской кухни «В гостях у шефа». Как сообщил соучредитель заведения Давид Гикошвили в своих социальных сетях, последним рабочим днем кафе станет 18 мая. Он добавил, что откроет доставку и самовывоз блюд грузинской кухни.

«Уважаемые друзья и гости заведения „В гостях у шефа“! Хотим сообщить вам от лица шеф-повара (Гиорги) и второго соучредителя данного кафе Давида информацию, что подходит к логическому завершению история данного кафе, как совместного бизнеса и места, которое доставляло вам положительные эмоции. 18 мая последний рабочий день данного заведения, после чего кафе будет закрыто и функционировать более не будет!» — написал соучредитель в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли ресторан «Прихожане», который не проработал больше года. Владельцы заведения сначала выставили его на продажу, а после ликвидировали.

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В Тюмени закрывается кафе грузинской кухни «В гостях у шефа». Как сообщил соучредитель заведения Давид Гикошвили в своих социальных сетях, последним рабочим днем кафе станет 18 мая. Он добавил, что откроет доставку и самовывоз блюд грузинской кухни. «Уважаемые друзья и гости заведения „В гостях у шефа“! Хотим сообщить вам от лица шеф-повара (Гиорги) и второго соучредителя данного кафе Давида информацию, что подходит к логическому завершению история данного кафе, как совместного бизнеса и места, которое доставляло вам положительные эмоции. 18 мая последний рабочий день данного заведения, после чего кафе будет закрыто и функционировать более не будет!» — написал соучредитель в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли ресторан «Прихожане», который не проработал больше года. Владельцы заведения сначала выставили его на продажу, а после ликвидировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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