В Тюмени закрывается известное кафе грузинской кухни

В Тюмени закрывается кафе грузинской кухни «В гостях у шефа». Как сообщил соучредитель заведения Давид Гикошвили в своих социальных сетях, последним рабочим днем кафе станет 18 мая. Он добавил, что откроет доставку и самовывоз блюд грузинской кухни.
«Уважаемые друзья и гости заведения „В гостях у шефа“! Хотим сообщить вам от лица шеф-повара (Гиорги) и второго соучредителя данного кафе Давида информацию, что подходит к логическому завершению история данного кафе, как совместного бизнеса и места, которое доставляло вам положительные эмоции. 18 мая последний рабочий день данного заведения, после чего кафе будет закрыто и функционировать более не будет!» — написал соучредитель в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрыли ресторан «Прихожане», который не проработал больше года. Владельцы заведения сначала выставили его на продажу, а после ликвидировали.
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