Келлог заявил о возможности новых жестких санкций в отношении России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предупредил, что новый пакет санкций Соединенных Штатов против России может стать самым строгим из всех, которые были введены до сих пор. Он выразил такое мнение в контексте обсуждения возможных шагов Вашингтона в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского кризиса.
«Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — заявил Келлог в интервью телеканалу Fox News. По его словам, в числе потенциальных мер рассматриваются санкции против Банка России и ключевых перевозчиков российской нефти.
Ранее Еврокомиссия заявила о рассмотрении новых санкционных мер против России на фоне отсутствия перемирия на Украине. Об этом сообщили представители ЕК на пресс-брифинге в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что новые санкции рассматриваются в ответ на несоблюдение Россией ультиматума, предъявленного лидерами Германии, Франции и Великобритании во время их поездки в Киев десятого мая.
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