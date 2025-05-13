Еврокомиссия не может определиться с новыми санкциями против России

Еврокомиссия заявила о рассмотрении новых санкционных мер против России на фоне отсутствия перемирия на Украине. Об этом сообщили представители ЕК на пресс-брифинге в Брюсселе.
«Наша работа по санкциям конфиденциальна, мы работаем изо всех сил, чтобы повысить давление на Россию», — подчеркнула представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает ТАСС. Она отметила, что новые санкции рассматриваются в ответ на несоблюдение Россией ультиматума, предъявленного лидерами Германии, Франции и Великобритании во время их поездки в Киев десятого мая.
«В отсутствие перемирия мы рассматриваем новые санкции, мы работаем со странами-членами», — добавила представитель пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью. Также она уточнила, что Еврокомиссия готовится к различным сценариям, включая возможность отказа одной или нескольких стран ЕС поддержать продление текущих санкций против России в июне.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций против России планируется утвердить к 20 мая. По данным СМИ, он будет направлен в первую очередь против так называемого «теневого» флота российских нефтяных танкеров и затронет около 150 судов, а также 60 физических и юридических лиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неприятии ультимативного тона в диалоге с Россией, подчеркнув, что такой подход является недопустимым. Он прокомментировал обсуждение между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Фридрихом Мерцем вопроса о возможной блокировке газопровода «Северный поток-2» в качестве давления на Россию для согласия на 30-дневное прекращение боевых действий на Украине.
Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча могла бы состояться в Стамбуле 15 мая. Он выразил надежду на достижение договоренностей о прекращении огня, которые будут соблюдаться украинской стороной. Песков добавил, что предложение президента РФ отражает стремление к мирному решению конфликта и направлено на устранение причин напряженности и защиту интересов России.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня с 12 мая как предпосылку для начала переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Украину без промедления принять предложение России о переговорах, отметив, что это может стать шагом к возможной договоренности. Зеленский впоследствии заявил, что ожидает встречи с Путиным в Турции в четверг.
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