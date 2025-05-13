Тюменский сотрудник госорганов брал взятки за фальшивые экспертизы

В Тюмени вынесен приговор бывшему начальнику одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 5,5 миллионов рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что с сентября 2017 года по март 2023 года экс-руководитель, занимая должность в Северо-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получал денежные вознаграждения от представителей экспертных организаций. Вознаграждения передавались за упрощение формальностей при утверждении заключений экспертиз промышленной безопасности», — говорится в сообщении.
Известно также, что мужчина получил несколько взяток за выдачу документов о проведении первичных проверок знаний шести работникам организаций без их фактического присутствия и прохождения процедуры. Обвиняемого приговорили к 10,5 годам в колонии строгого режима. Вместе с ним осудили пятерых человек, которые давали ему взятки, в отношении еще троих трех уголовное преследование прекращено.
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