13 мая 2025

Тюменский сотрудник госорганов брал взятки за фальшивые экспертизы

В Тюмени за взятки осудили экс-сотрудника Ростехнадзора
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма взяток превысила 5,5 миллионов рублей
Общая сумма взяток превысила 5,5 миллионов рублей Фото:

В Тюмени вынесен приговор бывшему начальнику одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 5,5 миллионов рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что с сентября 2017 года по март 2023 года экс-руководитель, занимая должность в Северо-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получал денежные вознаграждения от представителей экспертных организаций. Вознаграждения передавались за упрощение формальностей при утверждении заключений экспертиз промышленной безопасности», — говорится в сообщении.

Известно также, что мужчина получил несколько взяток за выдачу документов о проведении первичных проверок знаний шести работникам организаций без их фактического присутствия и прохождения процедуры. Обвиняемого приговорили к 10,5 годам в колонии строгого режима. Вместе с ним осудили пятерых человек, которые давали ему взятки, в отношении еще троих трех уголовное преследование прекращено.

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В Тюмени вынесен приговор бывшему начальнику одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 5,5 миллионов рублей, сообщает в telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры. «Установлено, что с сентября 2017 года по март 2023 года экс-руководитель, занимая должность в Северо-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получал денежные вознаграждения от представителей экспертных организаций. Вознаграждения передавались за упрощение формальностей при утверждении заключений экспертиз промышленной безопасности», — говорится в сообщении. Известно также, что мужчина получил несколько взяток за выдачу документов о проведении первичных проверок знаний шести работникам организаций без их фактического присутствия и прохождения процедуры. Обвиняемого приговорили к 10,5 годам в колонии строгого режима. Вместе с ним осудили пятерых человек, которые давали ему взятки, в отношении еще троих трех уголовное преследование прекращено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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