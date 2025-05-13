На Пермский край надвигается каспийский циклон

С наступлением ночи 15 мая на территорию Пермского края начнет оказывать влияние каспийский циклон, который придет после первого весеннего сухого периода, отмечавшегося с 12 по 14 число. Циклон принесет сильные ливни, грозы, сопровождающиеся порывистым ветром и градом.
«В ночь на 15 мая и утром ожидаются дожди умеренной интенсивности, а на востоке края возможны кратковременные, но сильные осадки. Кроме того, прогнозируется усиление ветра: ночью на юге порывы могут достигать 15–18 метров в секунду, а в дневное время в тыловой части циклона сильный ветер возможен в центральных и западных районах региона», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Суммарное количество осадков по краю прогнозируется в пределах от 2–5 миллиметров на западе до 15–20 миллиметров на востоке, в Перми ожидается около 10 миллиметров. При этом существенного понижения температуры не предвидится: среднесуточные значения 15 мая могут стать самыми высокими с начала месяца, либо сравняться с показателями 6 мая. Ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов, в Перми до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов, в Перми — до +17 градусов.
Однако уже 16 мая на север региона начнет поступать более прохладный воздух, что приведет к снижению дневных температур до +10 градусов. На юге края температура воздуха останется в пределах +15…+17 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!