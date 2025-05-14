Тюменский ресторатор попал в шорт-лист статусного списка Forbes

Создатель тюменской бургерной Tesla Burger Владислав Джурович включен в шорт-лист статусного рейтинга журнала Forbes «30 до 30». Информация размещена на официальном сайте издания.
«Список кандидатов рейтинга „30 до 30“. Номинация „Социальные практики“. Номинант — создатель проекта „Мой Повар“ и сети Tesla Burger Владислав Джурович», — сообщается на сайте.
Отмечается, что в ежегодный рейтинг попадают те, кто до 30 лет получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне. В настоящий момент идет голосование за кандидатов. Имена топ-30 будут опубликованы в июльском номере Forbes.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!