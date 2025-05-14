Тюменский ресторатор попал в шорт-лист статусного списка Forbes

Создатель тюменской бургерной Tesla попал в шорт-лист премии Forbes «30 до 30»
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Участник шорт-листа рейтинга создал в Тюмени сеть Tesla Burger
Участник шорт-листа рейтинга создал в Тюмени сеть Tesla Burger Фото:

Создатель тюменской бургерной Tesla Burger Владислав Джурович включен в шорт-лист статусного рейтинга журнала Forbes «30 до 30». Информация размещена на официальном сайте издания.

«Список кандидатов рейтинга „30 до 30“. Номинация „Социальные практики“. Номинант — создатель проекта „Мой Повар“ и сети Tesla Burger Владислав Джурович», — сообщается на сайте.

Отмечается, что в ежегодный рейтинг попадают те, кто до 30 лет получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне. В настоящий момент идет голосование за кандидатов. Имена топ-30 будут опубликованы в июльском номере Forbes.

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Создатель тюменской бургерной Tesla Burger Владислав Джурович включен в шорт-лист статусного рейтинга журнала Forbes «30 до 30». Информация размещена на официальном сайте издания. «Список кандидатов рейтинга „30 до 30“. Номинация „Социальные практики“. Номинант — создатель проекта „Мой Повар“ и сети Tesla Burger Владислав Джурович», — сообщается на сайте. Отмечается, что в ежегодный рейтинг попадают те, кто до 30 лет получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или глобальном уровне. В настоящий момент идет голосование за кандидатов. Имена топ-30 будут опубликованы в июльском номере Forbes.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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