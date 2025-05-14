В Тюменской области завели 11 уголовных дел о терактах и диверсиях

В Тюменской области за полтора года возбудили 11 дел о терактах и диверсиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Объектами диверсий чаще всего становятся релейные шкафы и локомотивы
Объектами диверсий чаще всего становятся релейные шкафы и локомотивы Фото:

В Тюменской области за последние полтора года возбуждено 11 уголовных дел по статьям «Диверсия» и «Террористический акт». Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

«Преступники пытались вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. В результате оперативных мероприятий были задержаны и отправлены под стражу 18 человек, из которых 11 являются несовершеннолетними», — приводит данные ФСБ издание «Тюменское время».

Сообщается, что злоумышленники, которые вербуют тюменцев, действуют по общей схеме. Сначала они просят сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. Основными целями становятся релейные шкафы и локомотивы. Ранее URA.RU рассказало об одном таком случае.

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В Тюменской области за последние полтора года возбуждено 11 уголовных дел по статьям «Диверсия» и «Террористический акт». Об этом сообщает региональное управление ФСБ России. «Преступники пытались вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. В результате оперативных мероприятий были задержаны и отправлены под стражу 18 человек, из которых 11 являются несовершеннолетними», — приводит данные ФСБ издание «Тюменское время». Сообщается, что злоумышленники, которые вербуют тюменцев, действуют по общей схеме. Сначала они просят сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. Основными целями становятся релейные шкафы и локомотивы. Ранее URA.RU рассказало об одном таком случае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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