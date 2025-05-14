В Тюменской области завели 11 уголовных дел о терактах и диверсиях

В Тюменской области за последние полтора года возбуждено 11 уголовных дел по статьям «Диверсия» и «Террористический акт». Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.
«Преступники пытались вывести из строя объекты транспортной инфраструктуры. В результате оперативных мероприятий были задержаны и отправлены под стражу 18 человек, из которых 11 являются несовершеннолетними», — приводит данные ФСБ издание «Тюменское время».
Сообщается, что злоумышленники, которые вербуют тюменцев, действуют по общей схеме. Сначала они просят сфотографировать интересующие объекты, а затем поджечь их за денежное вознаграждение. Основными целями становятся релейные шкафы и локомотивы. Ранее URA.RU рассказало об одном таком случае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!