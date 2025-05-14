Дирижер Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин вошел в рейтинг Forbes

Дирижер Пермского театр оперы и балета Иван Худяков-Веденяпин вошел в длинный список рейтинга журнала Forbes «30 до 30». Этот рейтинг включает молодых людей до 30 лет, которые уже получили признание в профессиональном сообществе и стали известны как в России, так и в мире.
«Иван известен своим неординарным подходом к выбору репертуара. Он не боится брать сложные, разнообразные и необычные проекты, будь то малоизвестные произведения полузабытого композитора ХХ века Гавриила Попова или работы современных авторов, например опера „Сатьяграха“ Филипа Гласса, балеты Владимира Раннева, Антона Светличного, Настасьи Хрущевой», — отмечают авторы рейтинга.
Иван Худяков-Веденяпин служит дирижером Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского с 2021 года. Он дирижер-постановщик оперы «Похмелье» и балета Делиба «Сильвия». Ведет и другие спектакли театра, например, оперы «Севильский цирюльник» Россини, «Мадам Баттерфлай» Пуччини, «Летучий голландец» Вагнера, а также балеты «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, «Щелкунчик» Чайковского, «Дон Кихот» и «Баядерка» Минкуса, «Жизель» и «Корсар» Адана и другие.
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