14 мая 2025

Дирижер Пермской оперы Иван Худяков-Веденяпин вошел в рейтинг Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Forbes включил пермского музыканта в свой рейтинг
Forbes включил пермского музыканта в свой рейтинг Фото:

Дирижер Пермского театр оперы и балета Иван Худяков-Веденяпин вошел в длинный список рейтинга журнала Forbes «30 до 30». Этот рейтинг включает молодых людей до 30 лет, которые уже получили признание в профессиональном сообществе и стали известны как в России, так и в мире.

«Иван известен своим неординарным подходом к выбору репертуара. Он не боится брать сложные, разнообразные и необычные проекты, будь то малоизвестные произведения полузабытого композитора ХХ века Гавриила Попова или работы современных авторов, например опера „Сатьяграха“ Филипа Гласса, балеты Владимира Раннева, Антона Светличного, Настасьи Хрущевой», — отмечают авторы рейтинга.

Иван Худяков-Веденяпин служит дирижером Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского с 2021 года. Он дирижер-постановщик оперы «Похмелье» и балета Делиба «Сильвия». Ведет и другие спектакли театра, например, оперы «Севильский цирюльник» Россини, «Мадам Баттерфлай» Пуччини, «Летучий голландец» Вагнера, а также балеты «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, «Щелкунчик» Чайковского, «Дон Кихот» и «Баядерка» Минкуса, «Жизель» и «Корсар» Адана и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дирижер Пермского театр оперы и балета Иван Худяков-Веденяпин вошел в длинный список рейтинга журнала Forbes «30 до 30». Этот рейтинг включает молодых людей до 30 лет, которые уже получили признание в профессиональном сообществе и стали известны как в России, так и в мире. «Иван известен своим неординарным подходом к выбору репертуара. Он не боится брать сложные, разнообразные и необычные проекты, будь то малоизвестные произведения полузабытого композитора ХХ века Гавриила Попова или работы современных авторов, например опера „Сатьяграха“ Филипа Гласса, балеты Владимира Раннева, Антона Светличного, Настасьи Хрущевой», — отмечают авторы рейтинга. Иван Худяков-Веденяпин служит дирижером Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского с 2021 года. Он дирижер-постановщик оперы «Похмелье» и балета Делиба «Сильвия». Ведет и другие спектакли театра, например, оперы «Севильский цирюльник» Россини, «Мадам Баттерфлай» Пуччини, «Летучий голландец» Вагнера, а также балеты «Бахчисарайский фонтан» Асафьева, «Щелкунчик» Чайковского, «Дон Кихот» и «Баядерка» Минкуса, «Жизель» и «Корсар» Адана и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...