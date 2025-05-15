Молодые депутаты в челябинском ЗСО обсудили программу «Большой ремонт 74»

Молодые депутаты в Законодательном собрании Челябинской области провели заседание, на котором обсудили проведение муниципальной реформы, а также реализацию программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Большой ремонт 74». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«Собрание молодых депутатов работает при областном парламенте уже 17 лет. В повестке каждого заседания самые актуальные и острые вопросы. Это и находящаяся в финальной стадии муниципальная реформа, это и стартующая на Южном Урале программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры „Большой ремонт 74“», — сообщили URA.RU в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.
Программа модернизации, старт которой дал губернатор Алексей Текслер, заключается в масштабном обновлении инженерных сетей и повышении эффективности работы коммунальных служб. «Большой ремонт 74» затрагивает почти 1500 коммунальных объектов. Программа будет реализована до 2030 года. Особое внимание планируется уделить замене изношенных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Первый заместитель председателя челябинского ЗСО Денис Моисеев отметил, что для молодых депутатов подобные собрания — это хорошая возможность набраться опыта. «Задать министрам вопросы, волнующие жителей, чтобы приехать в свои территории уже подкованными», — отметил Моисеев.
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