Мэр Тюмени Максим Афанасьев обсудил подготовку масштабного спортивного события — фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2025. Его главная цель — сделать мероприятие максимально массовым и объединить горожан всех возрастов, сформировав уникальную программу благодаря активным спортивным сообществам.
«Основная цель обсуждения заключалась в том, чтобы сделать мероприятие поистине массовым и объединить горожан всех возрастных групп. Тюмень располагает большим потенциалом благодаря активным спортивным сообществам, инициативы которых способны сформировать уникальную программу фестиваля», — Написал Афанасьев в своем telegram-канале.
Отдельное внимание было уделено вопросам организации пространства: предполагается, что основные этапы марафона IRONSTAR пройдут по набережной, а самые протяженные дистанции будут предназначены для велогонщиков. Такой маршрут выбран для повышения комфорта и безопасности всех участников дорожного движения. Мэр приглашает к сотрудничеству общественные объединения, спортивные клубы, предпринимателей и творческие коллективы, чтобы совместно создать яркое, значимое и инновационное событие для жителей и гостей города.
В Тюмени на время проведения спортивного фестиваля «Тюмень Сильная» будет временно ограничено движение транспорта по двум проездам. Это обеспечит безопасность участников и гостей мероприятия. Ограничения будут действовать 17 и 18 мая 2025 года.
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