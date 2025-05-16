16 мая 2025

Кухарук рассказал, какие города будут участвовать в престижном Всероссийском конкурсе

В конкурсе проектов комфортной городской среды поучаствуют семь городов ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук рассказал, что в голосовании по отбору территорий для благоустройства выбор сделали более 100 тысяч югорчан
Кухарук рассказал, что в голосовании по отбору территорий для благоустройства выбор сделали более 100 тысяч югорчан Фото:

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды будут представлены проекты Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Покачей и Ханты-Мансийска. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук после заседания Межведомственной комиссии.

«Входе заседания также обсудили участие региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды… Решением комиссии на конкурс направим проекты Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Покачей и Ханты-Мансийска», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Также на заседании был поднят вопрос о Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства. От ХМАО в нем участвует 52 инициативы из 15 муниципалитетов. Сейчас проголосовали уже 100 тысяч югорчан, успев определить лидеров.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО готовится постановление о изменении привил конкурса «Педагог-новатор». При одобрении проекта, конкурс станет «отбором лучших педагогов», а премия за него составит 500 тысяч рублей.

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Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды будут представлены проекты Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Покачей и Ханты-Мансийска. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук после заседания Межведомственной комиссии. «Входе заседания также обсудили участие региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды… Решением комиссии на конкурс направим проекты Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Покачей и Ханты-Мансийска», — написал Кухарук в своем telegram-канале. Также на заседании был поднят вопрос о Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства. От ХМАО в нем участвует 52 инициативы из 15 муниципалитетов. Сейчас проголосовали уже 100 тысяч югорчан, успев определить лидеров. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО готовится постановление о изменении привил конкурса «Педагог-новатор». При одобрении проекта, конкурс станет «отбором лучших педагогов», а премия за него составит 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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