Кухарук рассказал, какие города будут участвовать в престижном Всероссийском конкурсе

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды будут представлены проекты Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Покачей и Ханты-Мансийска. Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук после заседания Межведомственной комиссии.
«Входе заседания также обсудили участие региона во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды… Решением комиссии на конкурс направим проекты Белоярского, Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нягани, Покачей и Ханты-Мансийска», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также на заседании был поднят вопрос о Всероссийском голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства. От ХМАО в нем участвует 52 инициативы из 15 муниципалитетов. Сейчас проголосовали уже 100 тысяч югорчан, успев определить лидеров.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО готовится постановление о изменении привил конкурса «Педагог-новатор». При одобрении проекта, конкурс станет «отбором лучших педагогов», а премия за него составит 500 тысяч рублей.
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