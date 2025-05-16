В Тюмени 17 мая состоялось открытие ставшей традиционной для областной столицы акции «Ночь музеев». Она развернулась одновременно на четырех площадках, которыми выступили местные музеи: Словцова, «Городская дума», Дом Машарова и «Усадьба Колокольниковых». Тюменцы увидели экспрессию, творчество, а также восхитились подвигами соотечественников во время войны. Чем удивляли тюменские музеи в свой самый длинный рабочий день — в фоторепортаже агентства URA.RU.
Темой Всероссийской акции в 2025 году стали «Герои». Идея отсылает к знаменательной дате: 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Концепция музейных площадок была соответствующей: тюменцы смогли в очередной раз вспомнить трудовой и фронтовой подвиги своих предков, приближающих долгожданную Победу.
Официальное открытие мероприятие состоялось на площадке музея Словцова. Огромную толпу из детей и взрослых, собравшихся перед сценой, поприветствовал виртуальный ведущий, который анонсировал афишу мероприятия и основную тему экспозиций в культурных учреждениях, а также дал обратный отчет до старта события.
Гостей основной площадки Всероссийской акции ожидали три этажа экспозиций. Одной из наиболее важных среди них стала выставка, посвященная трудовому подвигу Тюмени и ее жителей. Гости смогли увидеть реальные фронтовые документы, газеты с новостями о боевых действиях, фотографии горожан за станками, карту боевых действий. Также для посетителей была организована выставка крупных моделей реальной техники, которая в том числе собиралась на заводах в Тюмени. Среди них и знаменитый торпедный катер типа 123-БИС.
Большое внимание организаторы выставки уделили и современному облику любимого города. Так, художники из Тюмени и Тюменской области представили работы, отражающие их собственное видение административного центра региона. Кто-то их них представляет Тюмень в качестве массивных деревянных ворот, кто-то шкафа с аутентичными платками, игральными картами и ритуалами. Для других деятелей искусства Тюмень — это северное сияние и генератор электромагнитных волн. И с каждой из этих интерпретаций посетители могли повзаимодействовать, и нередко, в прямом смысле, стать частью этого искусства.
Не менее интересую программу для тюменцев приготовил и музей «Городская дума». Для размещения своих выставок к «Ночи музеев 2025» местные специалисты задействовали все доступные помещения. Благодаря этому здесь появилась возможность выставить макеты окопов Великой Отечественной войны, а также целый зал с диорамами моделей военной техники тех лет. Более того, посетители сами смогли прикоснуться к созданию моделей танков и машин военного времени на мастер-классе.
А специалисты из тюменских поисковых отрядов в том числе представили свои находки. Среди них оказались медали, котелки, столовые приборы, зажигалки и элементы одежды.
Завершится ночь музеев в 23:50 по тюменскому времени. Для гостей подготовят концертную программу. Финальным аккордом мероприятия станет вокальный номер.
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