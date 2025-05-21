Захарова назвала больной фантазией мечты Зеленского о встрече с Путиным

Ожидания Украины относительно личного присутствия президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле 16 мая являются выдумкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ждали якобы президента. Кто это сказал? Это же все больная фантазия самого Зеленского, это все придумки каждый раз», — сказала Захарова. Она отметила, что состав российской делегации был объявлен заранее
По словам Захаровой, состав российской делегации был объявлен заранее, а сам президент России четко обозначил, что в Стамбул отправляется делегация экспертов. «Очевидно, что эта делегация представляет собой группу высокопоставленных экспертов. Это же было сказано. Потом был объявлен персональный состав заранее», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился более двух часов. По информации Кремля, Россия выразила готовность работать над меморандумом с Киевом, включающим прекращение огня.
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