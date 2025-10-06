06 октября 2025

В Челябинске объявили в розыск нуждающегося в помощи врачей парня. Фото

Пропавший парень ушел в неизвестном направлении
Пропавший парень ушел в неизвестном направлении

В Челябинске разыскивают Михаила Руда, который исчез почти три недели назад — 19 сентября 2025 года. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». По информации волонтеров, пропавшему требуется помощь врачей.

«Михаил Руд нуждается в медицинской помощи. Всем, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба немедленно связаться с нами по телефону 8-800-700-54-52 или написать координатору поиска», — сообщили в «ЛизаАлерт».

Михаилу Руду 23 года, на момент исчезновения он был одет в темно-синюю кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки. Рост молодого человека — 176 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза серые. По данным волонтеров, он может находиться в любом районе города или области. Для связи с инфоргом поиска Валерией можно использовать телефон 8-982-324-51-46.

Как URA.RU писало ранее, в лесном массиве вблизи села Тюбук исчез 74-летний местный житель, отправившийся за грибами и не вернувшийся домой. ПОзже стало известно, что мужчину нашли.

Молодого человека ищут с 19 сентября
Молодого человека ищут с 19 сентября
Фото:

