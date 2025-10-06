В Челябинске объявили о поиске 12-летнего мальчика. Он пропал 5 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в поисковом отряде
«Пропал Синев Никита Павлович, 12 лет. Был замечен 5 октября по адресу: Челябинск, ул. Доватора, 10в», — следует из ориентировки, которую распространяют волонтеры.
Мальчик был одет в черные джинсы, серую толстовку, темно-болотного цвета куртку, кроссовки сине-бирюзового цвета. Рост юноши составляет 150 см, среднего телосложения, каре-зеленые глаза, волосы темно-русые. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам +7 (982) 343-79-93 (Александр) или +7 (908) 048-50-49 (Наталья).
Случаи исчезновения детей в Челябинске происходят не впервые. В сентябре 2025 года в поселке Новосинеглазово пропал девятилетний мальчик, который не вернулся домой после прогулки. Позже стало известно, что ребенок нашелся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!