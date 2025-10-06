06 октября 2025

Волонтеры просят присоединиться к поиску 12-летнего челябинца, которого ищут три дня. Фото

В Челябинске три дня ищут 12-летнего подростка
Пропавший юноша был одет в темно-болотного цвета куртку (архивное фото)
Пропавший юноша был одет в темно-болотного цвета куртку (архивное фото)

В Челябинске объявили о поиске 12-летнего мальчика. Он пропал 5 октября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

«Пропал Синев Никита Павлович, 12 лет. Был замечен 5 октября по адресу: Челябинск, ул. Доватора, 10в», — следует из ориентировки, которую распространяют волонтеры.

Мальчик был одет в черные джинсы, серую толстовку, темно-болотного цвета куртку, кроссовки сине-бирюзового цвета. Рост юноши составляет 150 см, среднего телосложения, каре-зеленые глаза, волосы темно-русые. Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят звонить по телефонам +7 (982) 343-79-93 (Александр)  или +7 (908) 048-50-49 (Наталья).

Случаи исчезновения детей в Челябинске происходят не впервые. В сентябре 2025 года в поселке Новосинеглазово пропал девятилетний мальчик, который не вернулся домой после прогулки. Позже стало известно, что ребенок нашелся.

