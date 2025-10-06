06 октября 2025

В городе ХМАО изменится график уборки дворов от снега

В текущем сезоне уборка будет проводиться с понедельника по воскресенье
В текущем сезоне уборка будет проводиться с понедельника по воскресенье

В Когалыме (ХМАО) в рамках подготовки к зимнему периоду внесены изменения в график уборки снега в жилых дворах. Теперь она будет производиться с понедельника по субботу. Об этом глава города Тимур Агадуллин сообщил в соцсети.

«затронули и новый график подрядчика, который будет осуществлять уборку дворовых территорий. В этом зимнем периоде он будет вести работы с понедельника по субботу», — сообщил Агадуллин в своем telegram-канале.

Выходным днем решено обозначить воскресенье, так именно в этот день большинство жителей города дома и не убирают свои автомобили со двора для уборки снега. Подготовка к зимнему периоду и снегоуборочной кампании в Когалыме продолжается.

