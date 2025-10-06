06 октября 2025

Березниковцы нажаловались Бастрыкину на троллейбусную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители Березников требуют сократить транспорт
Жители Березников требуют сократить транспорт Фото:

Жители города Березники (Пермский край) обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить закрытия троллейбусного депо и ликвидации электротранспорта в городе. По их словам, сотрудники депо и пассажиры выступают против замены троллейбусов автобусами и маршрутками.

«Подавляющее большинство водителей троллейбусов категорически против закрытия депо и насаждения автобусов и маршруток. Троллейбусы являются неотъемлемой частью нашего города Березники. Против закрытия троллейбусов и против замены на автобус выступают и пассажиры», — написали березниковцы, сообщает perm.aif.ru

В коллективном обращении жители отмечают, что троллейбусы играют значимую роль в транспортной системе города и являются экологически чистым видом транспорта. Обращение к Бастрыкину связано с его предыдущими успешными вмешательствами в аналогичные ситуации в других российских регионах, где после вмешательства главы СК удавалось сохранить троллейбусные линии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках рассматривают вариант полного прекращения работы троллейбусного сообщения. Основной фактор — износ подвижного состава и инфраструктуры, а также существенные финансовые вложения, необходимые для их обновления. В Перми троллейбусное сообщение прекратилось в 2019 году, а в 2020 году дума краевой столицы официально подарила 43 троллейбуса Березникам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители города Березники (Пермский край) обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить закрытия троллейбусного депо и ликвидации электротранспорта в городе. По их словам, сотрудники депо и пассажиры выступают против замены троллейбусов автобусами и маршрутками. «Подавляющее большинство водителей троллейбусов категорически против закрытия депо и насаждения автобусов и маршруток. Троллейбусы являются неотъемлемой частью нашего города Березники. Против закрытия троллейбусов и против замены на автобус выступают и пассажиры», — написали березниковцы, сообщает perm.aif.ru.  В коллективном обращении жители отмечают, что троллейбусы играют значимую роль в транспортной системе города и являются экологически чистым видом транспорта. Обращение к Бастрыкину связано с его предыдущими успешными вмешательствами в аналогичные ситуации в других российских регионах, где после вмешательства главы СК удавалось сохранить троллейбусные линии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках рассматривают вариант полного прекращения работы троллейбусного сообщения. Основной фактор — износ подвижного состава и инфраструктуры, а также существенные финансовые вложения, необходимые для их обновления. В Перми троллейбусное сообщение прекратилось в 2019 году, а в 2020 году дума краевой столицы официально подарила 43 троллейбуса Березникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...