Березниковцы нажаловались Бастрыкину на троллейбусную реформу

Жители города Березники (Пермский край) обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить закрытия троллейбусного депо и ликвидации электротранспорта в городе. По их словам, сотрудники депо и пассажиры выступают против замены троллейбусов автобусами и маршрутками.
«Подавляющее большинство водителей троллейбусов категорически против закрытия депо и насаждения автобусов и маршруток. Троллейбусы являются неотъемлемой частью нашего города Березники. Против закрытия троллейбусов и против замены на автобус выступают и пассажиры», — написали березниковцы, сообщает perm.aif.ru.
В коллективном обращении жители отмечают, что троллейбусы играют значимую роль в транспортной системе города и являются экологически чистым видом транспорта. Обращение к Бастрыкину связано с его предыдущими успешными вмешательствами в аналогичные ситуации в других российских регионах, где после вмешательства главы СК удавалось сохранить троллейбусные линии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках рассматривают вариант полного прекращения работы троллейбусного сообщения. Основной фактор — износ подвижного состава и инфраструктуры, а также существенные финансовые вложения, необходимые для их обновления. В Перми троллейбусное сообщение прекратилось в 2019 году, а в 2020 году дума краевой столицы официально подарила 43 троллейбуса Березникам.
