В грядущие выходные дни, 24 и 25 мая, в Тюмени запланированы спортивные мероприятия, включающие долгожданный массовый тюменский марафон, а также культурные события, погружающие в историю России. Куда тюменцы смогут сходить в субботу и воскресенье — в материале URA.RU
Спортивные мероприятия
В предстоящие выходные, 24 и 25 мая, на территории спортивного комплекса «Викинг» (ул. 50 лет Октября, 215/2) состоятся чемпионат и первенство города Тюмени по прыжкам на батуте. Старт соревнований назначен на 12:00 24 мая. Свои навыки продемонстрируют 90 спортсменов.
Также в субботу, 24 мая, в Тюмени пройдет одно из самых масштабных беговых мероприятий этой весны — «Фестиваль бега». В его рамках состоятся Тюменский полумарафон и Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Тюменцы поборются за звание главной беговой столицы страны.
На старт в грядущую субботу выйдут более 2 700 участников. Начало события запланировано на 9:50 у мультицентра «Контора пароходства» (ул. 25 лет Октября, 23А), а первый старт начнется уже в 10:00. Бегуны попробуют свои силы в дистанциях от одного до 21 километра.
С 22 по 24 мая на базе конно-спортивного клуба «Ипподром» состоятся чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту в дисциплине выездка. Она считается наиболее изысканным видом конного спорта: всадникам предстоит продемонстрировать умение лошади выполнять правильные и эффективные движения во всех аллюрах, совершать плавные переходы между ними, сохранять правильную посадку.
Начало соревнований — 22 мая в 11:30. На следующий день, 23 мая — в 9:00, а 24 мая — с 16:00.
В воскресенье, 25 мая, в Тюмени пройдет первый открытый Кубок Тюменского индустриального университета по плаванию и синхронному плаванию. Соревнования пройдут на базе спортивного комплекса «Зодчий» (ул. Луначарского, 2, корп. 5).
Торжественное открытие состоится в 13:30. Почетным гостем станет двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, многократная чемпионка мира и Европы Елена Азарова. Зрителей ожидают состязания по плаванию среди спортсменов из разных городов, а также выступления по синхронному плаванию, где участники продемонстрируют изящество, слаженность и артистизм.
Культурные мероприятия
В воскресенье, 25 мая, по Тюмени снова проедет «Автобус памяти». Это интерактивный музей, совершающий несколько остановок в городе. Его посетители смогут ознакомиться с историей тыловой Тюмени: рассказами о легендарном поезде-бане, самоотверженном труде комсомольцев, советском оружии и знаменитом ППШ, выпускаемом тюменскими рабочими.
Кроме того, в автобусе будут выставлены экспонаты из раскопок поискового центра им. Артура Ольховского. Выезд автобуса в грядущее воскресенье назначен на 13:00. Завершит свою работу передвижной музей в 16:30.
Также 24 мая на площадках в районе улицы Малышева, 24. пройдет концертная программа «Давайте дружить». Уличные гуляния начнутся в 18:00 и продлятся час. Тюменцы смогут увидеть выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, и поучаствовать в мастер-классах.
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