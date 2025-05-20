В Нижневартовске на дачные маршруты добавлено полсотни рейсов

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 мая на дачные маршруты №91, 92 и 93 добавлено 50 рейсов, загруженность транспорта увеличена более чем в два раза. Об этом в соцсети сообщил главный городской перевозчик.
«С 1 мая стартует календарный дачный сезон и увеличивается количество автобусов на дачных маршрутах. Транспортная работа на маршрутах № 91,92,93 увеличена более чем в два раза по сравнению с „зимнем“ расписанием, добавлено 50 рейсов», — сообщает в telegram-канале «Домтрансавто».
С начала сезона свыше 24 000 поездок уже совершено на этих маршрутах. Пик пассажиропотока приходится на июнь. Автобусы оборудованы всем необходимым для комфортных поездок на дачу: просторные накопительные площадки для багажа и инвентаря, валидаторы для безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, USB разъемы для подзарядки мобильных устройств.
Автобусы в направлении дач будут курсировать до 30 сентября. Все маршруты стартуют с остановки «Автовокзал» с 6 часов утра.
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