20 мая 2025

В Нижневартовске на дачные маршруты добавлено полсотни рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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На три дачных маршрута добавлено 50 рейсов
На три дачных маршрута добавлено 50 рейсов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 1 мая на дачные маршруты №91, 92 и 93 добавлено 50 рейсов, загруженность транспорта увеличена более чем в два раза. Об этом в соцсети сообщил главный городской перевозчик.

«С 1 мая стартует календарный дачный сезон и увеличивается количество автобусов на дачных маршрутах. Транспортная работа на маршрутах № 91,92,93 увеличена более чем в два раза по сравнению с „зимнем“ расписанием, добавлено 50 рейсов», — сообщает в telegram-канале «Домтрансавто».

С начала сезона свыше 24 000 поездок уже совершено на этих маршрутах. Пик пассажиропотока приходится на июнь. Автобусы оборудованы всем необходимым для комфортных поездок на дачу: просторные накопительные площадки для багажа и инвентаря, валидаторы для безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, USB разъемы для подзарядки мобильных устройств.

Автобусы в направлении дач будут курсировать до 30 сентября. Все маршруты стартуют с остановки «Автовокзал» с 6 часов утра.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 1 мая на дачные маршруты №91, 92 и 93 добавлено 50 рейсов, загруженность транспорта увеличена более чем в два раза. Об этом в соцсети сообщил главный городской перевозчик. «С 1 мая стартует календарный дачный сезон и увеличивается количество автобусов на дачных маршрутах. Транспортная работа на маршрутах № 91,92,93 увеличена более чем в два раза по сравнению с „зимнем“ расписанием, добавлено 50 рейсов», — сообщает в telegram-канале «Домтрансавто». С начала сезона свыше 24 000 поездок уже совершено на этих маршрутах. Пик пассажиропотока приходится на июнь. Автобусы оборудованы всем необходимым для комфортных поездок на дачу: просторные накопительные площадки для багажа и инвентаря, валидаторы для безналичной оплаты проезда, камеры видеонаблюдения, USB разъемы для подзарядки мобильных устройств. Автобусы в направлении дач будут курсировать до 30 сентября. Все маршруты стартуют с остановки «Автовокзал» с 6 часов утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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