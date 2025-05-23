23 мая 2025

Стало известно, кто еще станет хэдлайнером «Абалак Рок Феста» в Тобольске

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль пройдет 22 и 23 августа
Рок-фестиваль пройдет 22 и 23 августа Фото:
Группа «Dругой ветер»
Группа «Dругой ветер»
Фото:

Группа «Dругой ветер» станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Абалак Рок Фест», который состоится в Тобольске с 22 по 23 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мероприятия.

«Яркие представители новой волны альтернативного рока из Петербурга. „Dругой ветер“», — отмечено на афише мероприятия. 

Группа выпустила ряд студийных альбомов и неоднократно принимала участие в ведущих музыкальных фестивалях России. В 2023 году коллектив был удостоен премии «Чартова Дюжина» от «Наше Радио» за исполнение композиции «Зеркала».

Организаторы мероприятия сообщают, что будут еще гости — следующего хедлайнера объявят 25 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что участниками «Абалак Рок Феста» станут группы ADDicted!, Sellout и «СЛОТ». 

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Группа «Dругой ветер» станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Абалак Рок Фест», который состоится в Тобольске с 22 по 23 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мероприятия. «Яркие представители новой волны альтернативного рока из Петербурга. „Dругой ветер“», — отмечено на афише мероприятия.  Группа выпустила ряд студийных альбомов и неоднократно принимала участие в ведущих музыкальных фестивалях России. В 2023 году коллектив был удостоен премии «Чартова Дюжина» от «Наше Радио» за исполнение композиции «Зеркала». Организаторы мероприятия сообщают, что будут еще гости — следующего хедлайнера объявят 25 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что участниками «Абалак Рок Феста» станут группы ADDicted!, Sellout и «СЛОТ». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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