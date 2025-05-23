Стало известно, кто еще станет хэдлайнером «Абалак Рок Феста» в Тобольске

Группа «Dругой ветер» станет одним из хэдлайнеров фестиваля «Абалак Рок Фест», который состоится в Тобольске с 22 по 23 августа. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте мероприятия.
«Яркие представители новой волны альтернативного рока из Петербурга. „Dругой ветер“», — отмечено на афише мероприятия.
Группа выпустила ряд студийных альбомов и неоднократно принимала участие в ведущих музыкальных фестивалях России. В 2023 году коллектив был удостоен премии «Чартова Дюжина» от «Наше Радио» за исполнение композиции «Зеркала».
Организаторы мероприятия сообщают, что будут еще гости — следующего хедлайнера объявят 25 мая. Ранее URA.RU рассказывало, что участниками «Абалак Рок Феста» станут группы ADDicted!, Sellout и «СЛОТ».
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