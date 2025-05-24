24 мая 2025
23 мая 2025

В Тюменской области простились с бойцом взвода БПЛА. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский боец погиб в зоне СВО
Тюменский боец погиб в зоне СВО Фото:

В Ишимском районе (Тюменская область) 23 мая прошло прощание с военнослужащим Анатолием Жуковым. Боец погиб в зоне проведения спецоперации. Там он служил в должности рядового, водителя взвода беспилотных летательных аппаратов.

Прощание с бойцом прошло 23 мая
Прощание с бойцом прошло 23 мая
Фото:

«23 мая Ишимский район простился с Жуковым Анатолием Анатольевичем, рядовым, водителем отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа взвода беспилотных летательных аппаратов танкового батальона. Он погиб в ходе специальной военной операции», — сообщили власти района в telegram-канале.

В мэрии района отметили, что подвиг земляка никогда не будет забыт. Всем родным и близким бойца выражаются соболезнования.

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В Ишимском районе (Тюменская область) 23 мая прошло прощание с военнослужащим Анатолием Жуковым. Боец погиб в зоне проведения спецоперации. Там он служил в должности рядового, водителя взвода беспилотных летательных аппаратов. «23 мая Ишимский район простился с Жуковым Анатолием Анатольевичем, рядовым, водителем отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа взвода беспилотных летательных аппаратов танкового батальона. Он погиб в ходе специальной военной операции», — сообщили власти района в telegram-канале. В мэрии района отметили, что подвиг земляка никогда не будет забыт. Всем родным и близким бойца выражаются соболезнования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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