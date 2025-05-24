В Ишимском районе (Тюменская область) 23 мая прошло прощание с военнослужащим Анатолием Жуковым. Боец погиб в зоне проведения спецоперации. Там он служил в должности рядового, водителя взвода беспилотных летательных аппаратов.
«23 мая Ишимский район простился с Жуковым Анатолием Анатольевичем, рядовым, водителем отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа взвода беспилотных летательных аппаратов танкового батальона. Он погиб в ходе специальной военной операции», — сообщили власти района в telegram-канале.
В мэрии района отметили, что подвиг земляка никогда не будет забыт. Всем родным и близким бойца выражаются соболезнования.
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