Украина пыталась атаковать Курскую область

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Информацию об этом представители российского оборонного ведомства разместили в своем telegram-канале.
Ранее ВСУ атаковали Тульскую область. Дроны Вооруженных сил Украины ударили по Кимовскому району региона, что привело к повреждению Никольского собора в селе Епифань, а также нанесло ущерб жилым зданиям, расположенным поблизости.
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