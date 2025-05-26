26 мая 2025

Звезду «Вампиров средней полосы» проводили в армию с военными песнями. Видео

Семья Глеба Калюжного проводила его в армию с военными песнями
© Служба новостей «URA.RU»
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Глеб Калюжный уходит в армию
Глеб Калюжный уходит в армию Фото:

Звезду сериала «Вампиры средней полосы», актера Глеба Калюжного 26 мая проводили в армию в кругу семьи и близких друзей. Об этом сообщают telegram-каналы. На прощальной вечере в честь призыва актера звучали военные песни.

«Глеба Калюжного провожают в армию — с военными песнями, плясками и поклонами. На проводах собралась вся семья», — пишет telegram-канал Mash. Уже сегодня вечером, 26 мая, Калюжный должен прибыть на призывной пункт для отправки к месту прохождения службы.

О том, что российский актер начнет прохождение срочной военной службы, стало известно 17 мая. Его агент Григория Сухова сообщил, что 27 мая артист прибудет в сборный пункт, расположенный на улице Угрешская, пишет 360.ru. Пока не определено, в каких именно войсках он будет проходить службу.

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Звезду сериала «Вампиры средней полосы», актера Глеба Калюжного 26 мая проводили в армию в кругу семьи и близких друзей. Об этом сообщают telegram-каналы. На прощальной вечере в честь призыва актера звучали военные песни. «Глеба Калюжного провожают в армию — с военными песнями, плясками и поклонами. На проводах собралась вся семья», — пишет telegram-канал Mash. Уже сегодня вечером, 26 мая, Калюжный должен прибыть на призывной пункт для отправки к месту прохождения службы. О том, что российский актер начнет прохождение срочной военной службы, стало известно 17 мая. Его агент Григория Сухова сообщил, что 27 мая артист прибудет в сборный пункт, расположенный на улице Угрешская, пишет 360.ru. Пока не определено, в каких именно войсках он будет проходить службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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