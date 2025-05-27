Южнокорейский телефонный гигант отказался от закупки металла в России

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Samsung перестал закупать металлы из России
Samsung перестал закупать металлы из России Фото:

Южнокорейская компания Samsung Display в 2024 году отказалась от закупки российского золота, вольфрама и тантала для производства дисплеев. Об этом стало известно из отчетности, опубликованной на официальном сайте корпорации.

«Согласно отчету Samsung Display, данные о закупках российских металлов за 2022 и 2023 годы отсутствуют, в то время как еще в 2021 году золото, вольфрам и тантал поставляли 11 российских предприятий. В частности, золото поступало „Уралэлектромеди“ (находится в Свердловской области). Тантал производил Соликамский магниевый завод (Пермский край)», — отмечается в материале «Коммерсанта».

Отчетность головной компании Samsung за 2024 год пока не опубликована, поэтому нельзя исключать аналогичных решений в других подразделениях корпорации. Это может повлиять на стоимость устройств не только южнокорейской компании, но и других, так как дисплеи Samsung используют, например, Apple. 

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Южнокорейская компания Samsung Display в 2024 году отказалась от закупки российского золота, вольфрама и тантала для производства дисплеев. Об этом стало известно из отчетности, опубликованной на официальном сайте корпорации. «Согласно отчету Samsung Display, данные о закупках российских металлов за 2022 и 2023 годы отсутствуют, в то время как еще в 2021 году золото, вольфрам и тантал поставляли 11 российских предприятий. В частности, золото поступало „Уралэлектромеди“ (находится в Свердловской области). Тантал производил Соликамский магниевый завод (Пермский край)», — отмечается в материале «Коммерсанта». Отчетность головной компании Samsung за 2024 год пока не опубликована, поэтому нельзя исключать аналогичных решений в других подразделениях корпорации. Это может повлиять на стоимость устройств не только южнокорейской компании, но и других, так как дисплеи Samsung используют, например, Apple. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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