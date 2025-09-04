04 сентября 2025

В ХМАО откроется новая экотропа: жителей ждет массовый забег и розыгрыш велосипеда

В Когалыме откроют экотропу, где пройдет забег «Когалымская пятерка»
Забег «Когалымская пятерка» на экотропе пройдет 7 сентября
В Когалыме (ХМАО) 7 сентября состоится торжественное открытие новой экотропы, которая станет местом проведения первого массового забега «Когалымская пятерка». Об этом сообщил глава города Тимур Агадуллин. 

«Проверил готовность объекта к открытию, обсудил предстоящее первое мероприятие на экотропе — „Когалымская пятерка“. Уверен, что этот забег станет особенным для каждого когалымчанина благодаря уникальной атмосфере пространства», — отметил мэр в своем официальном telegram-канале. Все, кто пробегут дистанцию в 5 километров, смогут принять участие в розыгрыше велосипеда и других призов.

Власти учли замечания жителей, которые ранее выражали обеспокоенность ограничениями доступа во время строительства. Для удобства гостей и участников мероприятия в этом году обустроены парковки у входа со стороны улиц Дружбы народов и Шмидта. В следующем году планируется дополнительно создать пешеходную тропу к регулируемому переходу по улице Шмидта.

Торжественное открытие экотропы пройдет сразу после Международного Когалымского полумарафона, который состоится накануне — 6 сентября. По информации администрации города, регистрация на оба спортивных события открыта для всех желающих.

