Ил-76 МЧС России вылетел в Афганистан с поставкой гуманитарной помощи

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России 4 сентября вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Афганистан с первой партией гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от разрушительного землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Грузовой рейс доставит продукты питания в наиболее пострадавшие регионы страны.
«Самолет Ил-76 российского чрезвычайного ведомства вылетел с подмосковного аэропорта Жуковский для доставки гуманитарной помощи пострадавшему от разрушительного землетрясения населению Афганистан. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Владимира Путина и по поручению правительства», — сообщили в пресс-службе МЧС России РИА Новости.
В первую партию гуманитарной помощи включено 20 тонн продуктов питания. Российские спасатели передадут груз афганским коллегам для дальнейшего распределения среди жителей провинций Кунар, Лагман и Нангархар, наиболее пострадавших от стихии. По данным афганских властей, число погибших к утру 4 сентября составляет 2205 человек, еще 3640 получили травмы различной степени тяжести. Землетрясение и афтершоки разрушили десятки деревень и серьезно осложнили работу местной системы здравоохранения, которая уже сталкивается с последствиями многолетних конфликтов и экономических трудностей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.