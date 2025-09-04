04 сентября 2025

Сборные России и Иордании по футболу сыграли вничью

Матч Россия - Иордания закончился без забитых мячей
Матч Россия - Иордания закончился без забитых мячей Фото:

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иордании в товарищеском матче, который прошел на стадионе «Спартака» в Москве. Встреча завершилась со счетом 0:0, обе команды не смогли отличиться забитыми мячами, пишет официальный аккаунт сборной России. 

«Ничья с участником ЧМ-2026. Много борьбы и моментов, но мы хотели совсем другой результат в домашней игре с Иорданией», — написала пресс-служба сборной в telegram- канале. Соперник россиян занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Россия же расположена на 35-й строчке и отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Ранее сборная России уже встречалась с сильными соперниками в товарищеских матчах: весной 2023 года команда сыграла вничью 1:1 с Ираном, а еще раньше — также 1:1 в 2017 году и уступила 0:1 в 2011-м. После отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году российская команда продолжает проводить контрольные игры с участниками мировых первенств, чтобы поддерживать игровой тонус.

