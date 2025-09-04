04 сентября 2025

Bloomberg: «Коалиция желающих» собирается превратить Украину в дикобраза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Коалиция желающих» договорилась превратить Украину в дикобраза
«Коалиция желающих» договорилась превратить Украину в дикобраза Фото:

Участники встречи «коалиции желающих», прошедшей 4 сентября в Париже, договорились превратить украину в дикобраза — выработать стратегию долгосрочной безопасности по примеру Израиля или Южной Кореи. В обсуждении приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, который подключился через видеосвязь.

«План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи», — сообщает Bloomberg. В основе инициативы — наращивание оборонного потенциала, развитие противовоздушной обороны и укрепление институтов безопасности.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы поставок вооружений, долгосрочного финансирования и создания современной инфраструктуры для защиты Украины. По информации Bloomberg, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул встречу через 45 минут после ее начала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники встречи «коалиции желающих», прошедшей 4 сентября в Париже, договорились превратить украину в дикобраза — выработать стратегию долгосрочной безопасности по примеру Израиля или Южной Кореи. В обсуждении приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, который подключился через видеосвязь. «План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи», — сообщает Bloomberg. В основе инициативы — наращивание оборонного потенциала, развитие противовоздушной обороны и укрепление институтов безопасности. В ходе мероприятия обсуждались вопросы поставок вооружений, долгосрочного финансирования и создания современной инфраструктуры для защиты Украины. По информации Bloomberg, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул встречу через 45 минут после ее начала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...