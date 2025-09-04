Bloomberg: «Коалиция желающих» собирается превратить Украину в дикобраза

Участники встречи «коалиции желающих», прошедшей 4 сентября в Париже, договорились превратить украину в дикобраза — выработать стратегию долгосрочной безопасности по примеру Израиля или Южной Кореи. В обсуждении приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Фридрих Мерц, который подключился через видеосвязь.
«План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи», — сообщает Bloomberg. В основе инициативы — наращивание оборонного потенциала, развитие противовоздушной обороны и укрепление институтов безопасности.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы поставок вооружений, долгосрочного финансирования и создания современной инфраструктуры для защиты Украины. По информации Bloomberg, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул встречу через 45 минут после ее начала.
