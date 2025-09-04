В МЧС раскрыли, есть ли угроза обрушения дома в Астрахани из-за трещины

Угроза обрушения многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани не подтвердилась. По данным МЧС России, жители могут возвращаться в свои квартиры, опасности для их жизни и здоровья нет.
«Трещина в астраханском доме на Ляхова, 7 не несет риска для жильцов. Угроза обрушения строения официально опровергнута МЧС. Жители могут спокойно возвращаться в свои дома. Трещина, расположенная под обоями, оказалась статичной и давней. В ближайшее время на нее установят маячки для мониторинга», — передает пресс-служба губернатора Астраханской области в Telegram.
Ранее в соцсетях распространилось видео эвакуации более 100 человек из многоквартирного дома на улице Ляхова в Астрахани, в котором появилась новая трещина. Во дворе дежурили спасатели МЧС и бригады скорой помощи.
