Уголовное дело Мацоцкого закрыли, бизнесмен оказался непричастен к преступлению

Уголовное дело против IT-предпринимателя и миллиардера Сергея Мацоцкого, ранее обвиняемого в даче взятки должностному лицу, прекращено за отсутствием его причастности к преступлению. Об этом свидетельствуют материалы расследования, с которыми ознакомились журналисты.
«В связи с отсутствием в действиях Мацоцкого состава преступления уголовное дело прекращено», — говорится в официальном заключении следственных органов. Слова передает ТАСС.
Сергей Мацоцкий ранее находился в розыске и, по сведениям правоохранительных органов, скрывался за пределами России. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, однако это решение не было приведено в исполнение из-за местонахождения предпринимателя. Материалы дела указывали на обвинение по статье о даче взятки в особо крупном размере.
Мацоцкий является одним из заметных игроков российского IT-рынка. Его имя неоднократно упоминалось в рейтингах крупнейших предпринимателей отрасли.
