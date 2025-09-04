04 сентября 2025

БПЛА Украины пытался ударить по складу с ГСМ на окраине Луганска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА пытался атаковать объект под Луганском
БПЛА пытался атаковать объект под Луганском Фото:

Украинский БПЛА пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В 20.40 в результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске», — передает telegram-канал правительства региона. Резервуары были практически не заполнены. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Площадь возгорания минимальная.

В Северском районе Краснодарского края, на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, ранее произошел пожар. По предварительным данным, инцидент стал следствием атаки украинского беспилотника: после падения его обломков на предприятие загорелась одна из технологических установок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский БПЛА пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. Об этом сообщили в силовых структурах. «В 20.40 в результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске», — передает telegram-канал правительства региона. Резервуары были практически не заполнены. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Площадь возгорания минимальная. В Северском районе Краснодарского края, на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, ранее произошел пожар. По предварительным данным, инцидент стал следствием атаки украинского беспилотника: после падения его обломков на предприятие загорелась одна из технологических установок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...