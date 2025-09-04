БПЛА Украины пытался ударить по складу с ГСМ на окраине Луганска

Украинский БПЛА пытался атаковать склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ) на окраине Луганска. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В 20.40 в результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске», — передает telegram-канал правительства региона. Резервуары были практически не заполнены. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Площадь возгорания минимальная.
В Северском районе Краснодарского края, на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, ранее произошел пожар. По предварительным данным, инцидент стал следствием атаки украинского беспилотника: после падения его обломков на предприятие загорелась одна из технологических установок.
