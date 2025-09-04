TWZ: Азербайджан заподозрили в передаче Украине истребителей

Азербайджан заподозрили в передаче Украине истребителей МиГ-29. Информация об этом была размещена на портале аналитического проекта The War Zone (TWZ).
«Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой изрядно потрепанный парк истребителей МиГ-29 за счет довольно неожиданного источника: Азербайджана», — отмечается в публикации TWZ.
Такие выводы аналитики сделали после появления в социальных сетях фотографии истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины в необычной окраске. Эксперты указывают на характерный камуфляж, сочетающий синий, серый и фиолетово-серый цвета, характерный для Азербайджана.
Ранее «коалиция желающих», состоящая из 30 государств, заявила о готовности поставлять Украине дальнобойные ракеты. Подробнее о том, какие виды оружия может применить Киев для ударов по России — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.