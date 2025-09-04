«Ведомости»: в пользу государства обратят невостребованный на таможне транспорт

Автомобили и грузы, которые владельцы не забрали с таможни в течение 30 дней после досмотра, будут обращать в федеральную собственность. Соответствующий законопроект сокращает срок публикации информации о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) с 60 до 30 дней. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Если раньше автомобили и товары хранились у таможенных органов до момента возврата владельцу после таможенного досмотра, то законопроектом этот срок также продлевается до момента „обращения в федеральную собственность“, если владелец не заявляет о своих правах в установленные законом сроки. В связи с этим сокращается срок публикации информации о невостребованных транспортных средствах и товарах на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России с 60 до 30 дней», — приводит слова Груздева газета «Ведомости».
Предложенные Минфином поправки не затронут транспорт и грузы, которые были изъяты или арестованы в рамках административных или уголовных дел. По данным ФТС, с апреля 2023 года по декабрь 2024 года лишь 6% владельцев возвращаются за своими товарами, причем делают это в течение семи дней. Авторы законопроекта считают, что транспорт и грузы не забирают, чтобы избежать ответственности. Текущие длительные сроки хранения, достигающие шести месяцев, приводят к порче товаров и затариванию складов.
Кроме того, поправки исключают полномочия сотрудников МВД по остановке автомобилей из статьи о таможенном регулировании. Теперь это смогут делать только должностные лица таможенных органов. Эксперты отмечают, что 30-дневный срок может оказаться слишком коротким для собственников, особенно иностранных, а высокая стоимость хранения и штрафов часто делает возврат транспорта экономически невыгодным.
С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу многочисленные изменения для автомобилистов, включая новые правила хранения и возврата задержанных транспортных средств, повышение госпошлин, обновление перечня медицинских противопоказаний для получения водительских прав и ужесточение требований к детским автокреслам.
