Уже три страны ЕС отказались дать Украине войска в рамках гарантий безопасности

Италия, Польша и Румыния отказались направлять свои войска на Украину. Несмотря на это, они заявили о готовности оказать другую помощь в поддержании мира.
«Мы не отправим итальянские войска на Украину. Тем не менее, Италия готова поддержать возможное прекращение огня с помощью инициатив по мониторингу и обучению за пределами украинских границ», — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони на заседании «коалиции желающих», передает РБК. Аналогичное решение приняли власти Польши и Румынии.
Ранее Италия уже заявляла, что не планирует направлять своих военных на территорию Украины, но готова рассмотреть варианты участия в обеспечении гарантий безопасности после достижения перемирия. Идея участия в разминировании рассматривается как компромисс между поддержкой Украины и отказом от прямого военного вмешательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.