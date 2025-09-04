04 сентября 2025

Уже три страны ЕС отказались дать Украине войска в рамках гарантий безопасности

Италия не собирается отправлять свои войска на Украину
Италия не собирается отправлять свои войска на Украину

Италия, Польша и Румыния отказались направлять свои войска на Украину. Несмотря на это, они заявили о готовности оказать другую помощь в поддержании мира.

«Мы не отправим итальянские войска на Украину. Тем не менее, Италия готова поддержать возможное прекращение огня с помощью инициатив по мониторингу и обучению за пределами украинских границ», — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони на заседании «коалиции желающих», передает РБК. Аналогичное решение приняли власти Польши и Румынии.

Ранее Италия уже заявляла, что не планирует направлять своих военных на территорию Украины, но готова рассмотреть варианты участия в обеспечении гарантий безопасности после достижения перемирия. Идея участия в разминировании рассматривается как компромисс между поддержкой Украины и отказом от прямого военного вмешательства.

