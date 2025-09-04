Трамп использует переговоры по Украине с ЕС для давления на своего главного конкурента

Президент США Дональд Трамп склоняет европейских лидеров оказывать экономическое давление на Китай из-за сближения с Россией и технологического превосходства КНР. Об этом URA.RU сообщил в интервью руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, комментируя переговорную повестку американского президента.
«Китай сейчас представляет собой одного из ключевых глобальных конкурентов для Соединенных Штатов. В период, когда КНР выступал в роли крупной фабрики по производству ширпотреба, подобных опасений не возникало. Но сегодня страна демонстрирует значительный прогресс в сфере высоких технологий», — отметил URA.RU Ярошенко, отвечая на вопрос, как Трамп использует переговоры по Украине, чтобы европейские лидеры оказывали экономическое давление на Китай из-за сотрудничества с Россией.
Политолог отметил, что недавний парад, состоявшийся в Пекине, наглядно подтвердил успехи Китая, в том числе и в военной области. США воспринимают такие изменения как потенциальную угрозу для собственной безопасности. Если ранее западные государства сохраняли технологическое лидерство, то теперь существует риск утраты этих позиций, а также дальнейшего ослабления статуса главного экономического и финансового центра мира.
