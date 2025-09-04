04 сентября 2025

Ветеран «Альфы» Гончаров: диверсантов ВСУ в России возможно распознать

Бдительность поможет распознать агентов ВСУ
Распознать украинских диверсантов в России возможно, для этого в первую очередь необходимо обращать внимание на незнакомых людей, появившихся в вашем районе. Об этом рассказал ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

«Если вдруг рядом появляются какие-то непонятные, незнакомые люди, сразу сообщайте о них. Подорвали самокатом. Потом оказалось, что до этого случая возле дома их не замечали, не ставили», — заключил Гончаров в интервью для aif.ru. Он отметил, что гражданам следует проявлять повышенную бдительность из-за обширной агентурной сети противника.

Сергей Гончаров также добавил, что на сегодняшний день украинская и натовская агентурная сеть в России достаточно обширна. По его словам, в нее вовлекают подростков для совершения поджогов на железной дороге и обманывают пенсионеров в мессенджерах. Ветеран «Альфы» также считает, что среди беженцев с Украины могут быть заранее завербованные агенты СБУ, находящиеся в «сонном состоянии».

Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы активно используют мессенджеры и социальные сети для вербовки россиян с целью совершения диверсий и терактов, а также координируют деятельность диверсионных групп при поддержке западных структур. В Брянской области уже задерживали участников таких групп, подготовка которых проходила как на Украине, так и в ряде европейских стран.

