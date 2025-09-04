Ряд стран Европы присоединился к санкциям ЕС против России

Несколько стран присоединились к ограничениям Евросоюза, введенным в 2025 году против граждан России. Среди них — Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Черногория, Северная Македония, Молдавия и Украина. Об этом сообщается в заявлении главы евродипломатии Каи Каллас, опубликованном на сайте Европейского совета.
«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдова и Украина присоединяются к данному решению Совета. Указанные государства согласились следовать решению Совета ЕС о санкциях и приведут свою национальную политику в соответствие с этими мерами», — сообщается на сайте Европейского совета.
Санкции затрагивают российских и молдавских физических и юридических лиц, а также иностранных журналистов. Под ограничения попали швейцарская журналистка Натали Ямб и австралийский блогер Симеон Бойков. Их обвиняют в «манипулировании информацией» в интересах третьих стран. Присоединившиеся страны внедрят аналогичные меры на своей территории.
