04 сентября 2025

Ограничения на использование воздушного пространства ввели в Пензенской области

Небо над Пензенской областью временно закрыли
Небо над Пензенской областью временно закрыли

В Пензенской области введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Региональное небо закрыто для полетов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

«В Пензенской области ввели временный запрет. Он касается использования воздушного пространства», — сообщает ГУ МЧС. На данный момент ведомство не уточнило причины введения ограничений и сроки их действия.

Ранее в Пензенской области уже вводился специальный режим «Ковер», предусматривающий ограничение приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Такие меры применяются для обеспечения безопасности в регионе.

