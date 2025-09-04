Известный итальянский дизайнер и один из наиболее состоятельных граждан страны Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Сообщается, что смерть наступила в четверг, 4 сентября, в окружении семьи и близких. Официальная причина кончины не раскрывается, однако, по информации Corriere della Sera, несколько недель назад у основателя модного дома Armani была выявлена легочная инфекция. Не исключается, что летальный исход мог быть связан с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.
В юности Армани планировал медицинскую карьеру, обучался на медицинском факультете Миланского университета и проходил службу в военном госпитале Вероны. Переломным этапом стало трудоустройство в универмаге la rinascente, где он начал работать продавцом мужской одежды. Постепенно расширяя круг профессиональных контактов, Армани принял решение создать собственное дело — этот шаг он сделал в возрасте 41 года. Помогал модельеру его близкий друг, архитектор Серджио Галеотти. В настоящее время по всему миру функционирует свыше 500 бутиков компании Armani. Корпорация объединяет несколько брендов: Armani Priv? специализируется на высокой моде, Giorgio Armani является основным направлением бренда, Emporio Armani ориентирован на молодежную аудиторию, а Armani Exchange рассчитан на массового потребителя.
Бизнес-империя Армани включает два отеля — в Милане и Дубае, а также сеть из 26 ресторанов в различных странах. Кроме того, дизайнер владел баскетбольным клубом «Олимпия Милан». Компания Armani занимается производством спортивной формы для олимпийской и паралимпийской сборных Италии, а также сотрудничала с рядом других спортивных организаций. По оценке Forbes, состояние Армани составляет 12 миллиардов долларов. Жизнь модельера — в фоторепортаже URA.RU.
