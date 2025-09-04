Яркая жизнь легендарного Джорджио Армани. Фотогалерея

Прощание с модельером Джорджио Армани будет идти два дня
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Модельер Джорджио Армани умер в 91 год
Модельер Джорджио Армани умер в 91 год Фото:

Известный итальянский дизайнер и один из наиболее состоятельных граждан страны Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Сообщается, что смерть наступила в четверг, 4 сентября, в окружении семьи и близких. Официальная причина кончины не раскрывается, однако, по информации Corriere della Sera, несколько недель назад у основателя модного дома Armani была выявлена легочная инфекция. Не исключается, что летальный исход мог быть связан с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией.

В юности Армани планировал медицинскую карьеру, обучался на медицинском факультете Миланского университета и проходил службу в военном госпитале Вероны. Переломным этапом стало трудоустройство в универмаге la rinascente, где он начал работать продавцом мужской одежды. Постепенно расширяя круг профессиональных контактов, Армани принял решение создать собственное дело — этот шаг он сделал в возрасте 41 года. Помогал модельеру его близкий друг, архитектор Серджио Галеотти. В настоящее время по всему миру функционирует свыше 500 бутиков компании Armani. Корпорация объединяет несколько брендов: Armani Priv? специализируется на высокой моде, Giorgio Armani является основным направлением бренда, Emporio Armani ориентирован на молодежную аудиторию, а Armani Exchange рассчитан на массового потребителя.

Бизнес-империя Армани включает два отеля — в Милане и Дубае, а также сеть из 26 ресторанов в различных странах. Кроме того, дизайнер владел баскетбольным клубом «Олимпия Милан». Компания Armani занимается производством спортивной формы для олимпийской и паралимпийской сборных Италии, а также сотрудничала с рядом других спортивных организаций. По оценке Forbes, состояние Армани составляет 12 миллиардов долларов. Жизнь модельера — в фоторепортаже URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный итальянский дизайнер и один из наиболее состоятельных граждан страны Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни. Сообщается, что смерть наступила в четверг, 4 сентября, в окружении семьи и близких. Официальная причина кончины не раскрывается, однако, по информации Corriere della Sera, несколько недель назад у основателя модного дома Armani была выявлена легочная инфекция. Не исключается, что летальный исход мог быть связан с осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. В юности Армани планировал медицинскую карьеру, обучался на медицинском факультете Миланского университета и проходил службу в военном госпитале Вероны. Переломным этапом стало трудоустройство в универмаге la rinascente, где он начал работать продавцом мужской одежды. Постепенно расширяя круг профессиональных контактов, Армани принял решение создать собственное дело — этот шаг он сделал в возрасте 41 года. Помогал модельеру его близкий друг, архитектор Серджио Галеотти. В настоящее время по всему миру функционирует свыше 500 бутиков компании Armani. Корпорация объединяет несколько брендов: Armani Priv? специализируется на высокой моде, Giorgio Armani является основным направлением бренда, Emporio Armani ориентирован на молодежную аудиторию, а Armani Exchange рассчитан на массового потребителя. Бизнес-империя Армани включает два отеля — в Милане и Дубае, а также сеть из 26 ресторанов в различных странах. Кроме того, дизайнер владел баскетбольным клубом «Олимпия Милан». Компания Armani занимается производством спортивной формы для олимпийской и паралимпийской сборных Италии, а также сотрудничала с рядом других спортивных организаций. По оценке Forbes, состояние Армани составляет 12 миллиардов долларов. Жизнь модельера — в фоторепортаже URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...